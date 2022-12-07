Вместо Ивана Урганта «Золотой граммофон» проведет Вадим Галыгин

Имена ведущих 27-й музыкальной премии назвало «Русское радио», сообщило ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.





В этом году церемонию будут вести экс-участники КВН и актеры Екатерина Скулкина и Вадим Галыгин. Вручение «Золотого граммофона» состоится 10 декабря на «ВТБ Арене» в Москве.





В пресс-службе радиостанции отметили, что зрителей ждет самобытный и остроумный дуэт.





Галыгин добавил, что для него большая честь впервые выступить ведущим престижной премии. По его словам, сегодня многим людям важна вера в добро, а также «немного юмора и поддержка». Он выразил уверенность в том, что ему и Скулкиной удастся выступить на одной волне и подарить незабываемые впечатления публике.





Церемонию покажут в прямом эфире.





По данным из открытых источников, «Золотой граммофон» вручают в России с 1996 года. Премию учредило «Русское радио», начавшее вещание годом ранее. Сегодня ее считают одной из самых главных наград в отечественной музыкальной индустрии. Больше всего статуэток за годы существования награды получили Филипп Киркоров, Николай Басков и Валерий Меладзе. А самым долгоиграющим ведущим стал Иван Ургант: он вел премию в 2007-2021 годах.





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