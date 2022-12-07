Стартует Санкт-Петербургский международный туристский форум TRAVEL HUB-2022

В этом году Форум пройдет в концептуально новом формате, объединив несколько мероприятий под общей темой: устойчивое развитие туризма и его влияние на социально-экономическое развитие регионов и страны в современных условиях.

Сегодня весьма актуальны вопросы эффективного взаимодействия в сфере путешествий между органами власти, бизнесом, инвесторами, представителями смежных отраслей. Что принес 2022 год и каковы тенденции на будущее? Ответы на эти вопросы будут даны на Форуме.



Трехдневная программа форума включает несколько деловых мероприятий — пленарные и дискуссионные сессии, круглые столы и конференции, дополненные онлайн-трансляциями. Участников и гостей «Тревел Хаба» ждет более 50 ярких выступлений, прогнозы и эксклюзивная информация о самых важных вопросах развития внутреннего и въездного туризма.

Участникам продемонстрируют лучшие туристские проекты страны, а сотрудников индустрии подготовят к перезапуску процессов, связанных с приемом гостей из-за рубежа. Так, в рамках форума эксперты представят стратегию продвижения регионов-участников кластера «Серебряное ожерелье России» и поделятся идеями модернизации развития сферы путешествий в других субъектах России. Можно будет принять участие в нестандартном батле онлайн систем бронирования.

Отдельные мероприятия будут посвящены деловому, образовательному, промышленному, научно-познавательному, а также медицинскому и оздоровительному туризму. Подробности — на официальном сайте Форума.

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