Гала-концерт участников проекта «Классика: история и современность» состоится в Музее современной истории России

8 декабря 2022 года в Музее современной истории России состоится гала-концерт участников проекта «Классика: история и современность». Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта.

В гала-концерте примут участие солист Калужской областной филармонии Фёдор Тарасов (бас), лауреат всероссийских и международных конкурсов, участница Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова Юлия Малевская (меццо-сопрано), лауреат международных конкурсов Илья Хардиков (тенор), солистка Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Мария Пахарь (сопрано), лауреат всероссийских и международных конкурсов Вячеслав Ольховский (баритон). Концертмейстеры – лауреат международных конкурсов Сергей Семенов и Виктория Пфистер.

В программе концерта будут исполнены арии из опер русских и зарубежных композиторов, среди которых Н. А. Римский-Корсаков, Дж Верди, а также русские народные песни и песни современных авторов, в том числе А. Пахмутовой и М. Дунаевского. Ведущая гала-концерта – актриса театра и кино Млада Аккерман.





Фото: Минкультуры РФ