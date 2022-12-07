Гала-концерт участников проекта «Классика: история и современность» состоится в Музее современной истории России

07.12.2022
В гала-концерте примут участие солист Калужской областной филармонии Фёдор Тарасов (бас), лауреат всероссийских и международных конкурсов, участница Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова Юлия Малевская (меццо-сопрано), лауреат международных конкурсов Илья Хардиков (тенор), солистка Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Мария Пахарь (сопрано), лауреат всероссийских и международных конкурсов Вячеслав Ольховский (баритон). Концертмейстеры – лауреат международных конкурсов Сергей Семенов и Виктория Пфистер.