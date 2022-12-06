Ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной даст концерты в Новоазовске и Луганске

Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной (г. Москва) даст концерты в Новоазовске (ДНР) и Луганске (ЛНР) в рамках проекта «Цикл концертов академической и симфонической музыки в ЛНР и ДНР» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Программа реализуется Росконцертом.

10 декабря Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной выступит на сцене МБУ «Новоазовский культурно-досуговый центр», а 11 декабря даст 2 концерта в Луганской академической филармонии с концертной программой «О России с любовью», в которую вошли популярные песни и инструментальные композиции А. Пахмутовой, Н. Богословского, Э. Колмановского, Г. Шендерева, А. Бабаджаняна, Г. Пономаренко, А. Цыганкова, В. Матряшина, а также обработки русских народных и украинских песен.

Концерты состоятся при участии народной артистки России Надежды Крыгиной, заслуженного артиста Луганской Народной Республики Сергея Чуйкова, заслуженной артистки Луганской Народной Республики Наталии Олефиренко, а также лауреатов всероссийских и международных конкурсов, среди которых Амир Жалимов (балалайка), Владимир Дунаев (балалайка), Олжас Нурланов (баян), Александр Букин (баян), Владислав Афанасьев (домра), Луиза Нуриева (домра), Валерий Матряшин (домра) и др.

Художественный руководитель и главный дирижер Ансамбля «Россия» – заслуженный артист России Дмитрий Дмитриенко.





Фото: Минкультуры РФ