В Нижнем Новгороде откроется первый региональный реставрационный центр ценных документов и книг

В 2022 году Российской государственной библиотекой по решению Минкультуры России был запущен проект по созданию региональных центров консервации и реставрации библиотечных фондов (РЦКР). Предпосылкой к запуску проекта стал проведенный РГБ годом ранее всероссийский мониторинг библиотечных фондов, в котором приняли участие более 250 библиотек со всех регионов страны. Исследования показали, что почти четверть документов и книг, хранящихся в региональных библиотеках, нуждаются в реставрации.

Основная цель проекта – создание в регионах сети специализированных центров, в каждом из которых квалифицированные реставраторы с помощью профессионального современного оборудования и материалов смогут консервировать, реставрировать и сохранять в должном состоянии важнейшие для истории и культуры страны документы. На сегодняшний день лишь очень небольшое количество библиотек располагает оборудованием и кадрами для сохранения ценных фондов.

Первый центр консервации и реставрации будет запущен при Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке им. Ленина.

Фото: Минкультуры РФ