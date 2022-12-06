Звезда сериала «Морская полиция: Гавайи» Якира Чемберс скончалась в 42 года

06.12.2022

Звезда сериала «Морская полиция: Гавайи» Якира Чемберс скончалась в 42 года

В США в возрасте 42 лет умерла актриса и сценарист Якира Чемберс, сообщает Deadline.

По информации журналистов, смерть артистки наступила от острой асфиксии, отмечает Культуромания. 

Якира Чемберс известна ролями в проектах «Морская полиция: Гавайи», «Чак и Ларри: Пожарная свадьба», «Белая ворона» и другим. 

Ранее СМИ сообщали о смерти барабанщика инди-группы The Clean Хэмиша Килгура.

Фото: Pixabay