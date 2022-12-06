Звезда сериала «Морская полиция: Гавайи» Якира Чемберс скончалась в 42 года

8 декабря 2022 года в Музее современной истории России состоится гала-концерт участников проекта «Кл...
Шоу от стримингового Netflix «Уэнсдэй» вошло в тройку самых популярных англоязычных сери...
Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной (г. Москва) даст...
Более 230 тысяч человек посетили в Донбассе выставки крупнейших федеральных музеев в рамках проекта ...
Сериал о кантри-музыкантах, основанный на реальной истории, обновил рекорд телеканала Showtime. Об э...
8 декабря 2022 года в Музее современной истории России состоится гала-концерт участников проекта «Кл...
Шоу от стримингового Netflix «Уэнсдэй» вошло в тройку самых популярных англоязычных сери...
Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной (г. Москва) даст...
Более 230 тысяч человек посетили в Донбассе выставки крупнейших федеральных музеев в рамках проекта ...
Сериал о кантри-музыкантах, основанный на реальной истории, обновил рекорд телеканала Showtime. Об э...
Осенний сериальный хит стриминга о жизни реально существовавшего серийного убийцы достиг нового реко...
9 декабря в Нижнем Новгороде откроется первый региональный центр консервации и реставрации ценных кн...
В уходящем году программу «Волонтеры культуры» пополнили около 100 тысяч человек, сообщила глава М...
В США в возрасте 42 лет умерла актриса и сценарист Якира Чемберс, сообщает Deadline. ...
Стали известны итоги конкурса на поддержку производства отечественных игровых и анимационных лент. Р...
На опубликованных изображениях авторы анимационного фильма показали главных героев грядущего проекта...
Финальным аккордом проекта стал концерт фольклорных коллективов в Российском духовно-культурном прав...
Соответствующее соглашение подписали ООГО «Российский центр оборота прав на результаты творческой ...
Подробностями нового сезона музыкального проекта со StarHit поделилась продюсер Юлия Сумачева. ...
6 декабря в Государственной Думе прошло заседание Экспертного совета по вопросам совершенствования з...
7 декабря Ильдар Абдразаков выступит на открытии нового сезона миланского театра «...
5 декабря на пресс-конференции в ТАСС были названы имена членов жюри Первого международного конкурса...
Авторами аудиогида стали Михаил Феничев (3H Company, «Есть Есть Есть») и Рома Скотч (Зырянов), сообщ...
Презентация состоялась в Фонде кино на очной защите проектов компаний-лидеров кинопроизводства, сооб...
Сайт-агрегатор рецензий на фильмы, сериалы, музыкальные альбомы и игры представил предварительные ...
06.12.2022