Сериал «Уэнсдэй» был включен в тройку самых просматриваемых шоу

Со дня премьеры, которая прошла 23 ноября, сериал посмотрели в общей сложности 752 миллиона часов.





«Уэнсдэй» — сериал о девочке, которая осваивает экстрасенсорные способности, чтобы раскрыть тайну родителей и остановить местного серийного убийцу.





Ранее стало известно, что в стриминговых сервисах резко выросла популярность песни «Goo Goo Muck» от The Cramps из шоу. Песня «Goo Goo Muck» от рок-группы The Cramps была синглом альбома Psychedelic Jungle и выходила ещё в 1981 году, однако спустя больше 40 лет трек снова обрёл популярность.





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