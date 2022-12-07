Сериал «Уэнсдэй» был включен в тройку самых просматриваемых шоу

Шоу от стримингового Netflix «Уэнсдэй» вошло в тройку самых популярных англоязычных сери...
Сериал о кантри-музыкантах, основанный на реальной истории, обновил рекорд телеканала Showtime. Об э...
Осенний сериальный хит стриминга о жизни реально существовавшего серийного убийцы достиг нового реко...
В уходящем году программу «Волонтеры культуры» пополнили около 100 тысяч человек, сообщила глава М...
Стали известны итоги конкурса на поддержку производства отечественных игровых и анимационных лент. Р...
Шоу от стримингового Netflix «Уэнсдэй» вошло в тройку самых популярных англоязычных сери...
Сериал о кантри-музыкантах, основанный на реальной истории, обновил рекорд телеканала Showtime. Об э...
Осенний сериальный хит стриминга о жизни реально существовавшего серийного убийцы достиг нового реко...
В уходящем году программу «Волонтеры культуры» пополнили около 100 тысяч человек, сообщила глава М...
Стали известны итоги конкурса на поддержку производства отечественных игровых и анимационных лент. Р...
На опубликованных изображениях авторы анимационного фильма показали главных героев грядущего проекта...
Финальным аккордом проекта стал концерт фольклорных коллективов в Российском духовно-культурном прав...
Соответствующее соглашение подписали ООГО «Российский центр оборота прав на результаты творческой ...
Подробностями нового сезона музыкального проекта со StarHit поделилась продюсер Юлия Сумачева. ...
7 декабря Ильдар Абдразаков выступит на открытии нового сезона миланского театра «...
5 декабря на пресс-конференции в ТАСС были названы имена членов жюри Первого международного конкурса...
Авторами аудиогида стали Михаил Феничев (3H Company, «Есть Есть Есть») и Рома Скотч (Зырянов), сообщ...
Презентация состоялась в Фонде кино на очной защите проектов компаний-лидеров кинопроизводства, сооб...
Сайт-агрегатор рецензий на фильмы, сериалы, музыкальные альбомы и игры представил предварительные ...
9 декабря в культурном пространстве «ТЭЦ» пройдет показ фильмов из конкурсной программы Международ...
С 10 по 17 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет II...
Американский актер скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщила работающая с режиссером Дэвидом ...
15 декабря в 18:00 в Первой Московской галерее восточной живописи состоится открытие новогодней выст...
Актер поделился впечатлениями от съемок в четвертой части франшизы студии Lionsgate на Comic Con в...
Мультсериал «Детектив Финник» будет выходить на телеканале СТС. Ролик по продолжению опубликовали на...
07.12.2022