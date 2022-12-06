В 2022 году волонтеры культуры провели работы на 11 тысячах объектов

В уходящем году программу «Волонтеры культуры» пополнили около 100 тысяч человек, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.





Всего на сегодня в программе, реализуемой в рамках нацпроекта «Культура», числятся 300 тысяч участников. В этом году они вместе со специалистами работали на 11 тысячах объектов культурного наследия, рассказала глава ведомства в интервью студии Российского общества «Знание» на форуме #МЫВМЕСТЕ.





По словам министра культуры, волонтеры культуры «хотят делать что-то полезное в нашей области». Она напомнила, что в России есть много уникальных строений: усадеб, особняков, дацанов, мечетей, которые находятся в «тяжелом состоянии». На подобных объектах работали участники программы вместе с профессионалами.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ