Появились первые кадры мультфильма «Коты Эрмитажа»

На опубликованных изображениях авторы анимационного фильма показали главных героев грядущего проекта, пишет «Фонтанка».





Сюжет развернется в стенах петербургского музея, куда планируют привезти знаменитую «Мону Лизу». Грабители разрабатывают план похищения картины с выставки в «Эрмитаже». Свои планы на полотно есть и у мышонка Мориса, который попал в музей вместе с котом Винсентом. Последний мечтает вступить в ряды кошек и котов, стоящих на страже музейного порядка.





Режиссером и соавтором проекта выступает Василий Ровенский. Сценаристы — Федор Деревянский и Эльвира Буштец. Релиз ленты намечен на 23 марта 2023 года.





Ранее вышел первый трейлер анимационного сериала «Детектив Финник», сиквела полнометражного мультфильма 2022 года «Финник». Проект от студии «Петербург» дебютирует на СТС 25 декабря.





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