Дни духовной культуры России завершились во Франции

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

Мероприятие представило культурную самобытность народов России. В его программу вошли русские народные песни в исполнении «Владимирских рожечников» и музыкальные и хореографические номера ансамбля «Хохлома». Кроме того, ждя парижской публики выступила шорская исполнительница в технике горлового пения Чылтыс Таннагашева.Гости финального мероприятия также могли принять участие в занятии по игре на рожках и мастер-классе по горловому пению.Программа Дней духовной культуры РФ, включавшая выставки, концерты, конференцию, охватила весь уходящий год. Мероприятия проводило Минкультуры России при поддержке российского посольства во Франции.