Госархив Татарстана присоединился к сети РЦИС.РФ

Соответствующее соглашение подписали ООГО «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» (РЦИС) и Госархив РТ на брифинге Госкомитета Татарстана по архивному делу.





Подключение к блокчейн-системе даст организации возможность стать полноправным участником рынка интеллектуальной собственности. Архив будет предоставлять участникам сети, включающей крупнейших игроков медийного рынка (РАО, Роспатент, Газпром-Медиа и др.), достоверную информацию об объектах интеллектуальных прав, находящихся на хранении.





По словам директора Госархива РТ Бахтияра Фахрутдинова, сеть РЦИС.РФ упрощает работу с обязательными экземплярами печатной продукции и аудиовизуального контента, регулярно поступающих на хранение. Когда архив начал принимать цифровые версии обязательных экземпляров, он стал агрегатором не только самих материалов, но и их описаний, сведений об авторах и правообладателях. С помощью РЦИС.РФ участники рынка могут пользоваться базами архива и снижать транзакционные издержки на управление интеллектуальными правами, пояснил Фахрутдинов.





Замглавы ООГО РЦИС Ирина Яковлева отметила, что включение архивов в РЦИС.РФ открывает широкие возможности для правообладателей и пользователей контента. Благодаря этому механизм обязательного экземпляра станет удобной системой, помогающей защищать, продвигать и монетизировать контент.





Блокчейн-инфраструктура РЦИС.РФ включает разнообразные сервисы, в том числе позволяющие заключать сделки с интеллектуальными правами в «цифре», получать финансирование под залог прав на контент или автоматизировать защиту от пиратов. Недавние поправки в ГК РФ, которые ввели понятия цифровых прав и цифровых финансовых активов, описывают запись в блокчейн как аналог письменного договора. Благодаря этому данные из обязательных экземпляров смогут использоваться в коммерческой деятельности при покупке прав или лицензии.





Также Госархив через киноархив net-film, тоже являющийся партнером сети, сможет заключать цифровые договоры с правами в интересах республики, отслеживать информацию о движении авторских прав на аудиовизуальные документы, анализировать соблюдение интеллектуальных прав.





Плановая интеграция РЦИС.РФ с каталогами обязательного экземпляра также предполагает сотрудничество с РГБ, ГФФ и другими организациями. Передачу соответствующей информации автоматизируют к концу будущего года, отмечается в дорожной карте РЦИС.





Фото: Михаил Фролов. Брифинг в кабинете министров Республики Татарстан в режиме видеоконференции.