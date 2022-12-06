Раскрыты детали четвертого сезона шоу «Маска»

Подробностями нового сезона музыкального проекта со «StarHit» поделилась продюсер Юлия Сумачева.





«Маска 4» выйдет на телеканале НТВ в феврале наступающего года. В настоящее время шоу находится в стадии активной подготовки, отметила собеседница портала. Кастинг участников завершился: в шоу выступят 14 человек. Костюмы для них отрисовали, а часть их них уже отдали в пошив.





Сумачева добавила, что в составе жюри произойдут изменения. Она не уточнила, кто из судей покинет проект, а кто из артистов пополнит его. Продюсер добавила, что всегда есть зрители, недовольным тем или иным исполнителем или музыкантом в жюри. Если бы команда шоу учитывала все мнения, то ни один сезон не состоялся бы. Несмотря на наличие недовольных среди публики, число зрителей «Маски» постоянно растет, подчеркнула она.





«Думаю, получится невероятный сезон», — подчеркнула собеседница издания.





«Маска» дебютировала на НТВ в 2020 году. Ее участники выступают перед жюри в костюмах, скрывающих личность. Судьи должны угадать исполнителей.





Фото: Pixabay