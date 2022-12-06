Русский музей запустил хип-хоп маршрут по произведениям авангардистов

Авторами аудиогида стали Михаил Феничев (3H Company, «Есть Есть Есть») и Рома Скотч (Зырянов), сообщила пресс-служба учреждения.





В сопровождении аудиогида посетителям предлагают прогуляться по авангардному маршруту, включающему работы Малевича, Кандинского, Филонова, Шагала, Альтмана, Татлина и др. Слушатели узнают о конкретных произведениях и в целом об авангардизме.





В музее подчеркнули, что гид в стиле хип-хоп представляет собой полноценную экскурсию, поскольку в текстах учитываются биографические и искусствоведческие детали. Проект призван представить новый взгляд на часть коллекции Русского музея.





По словам битмейкера Ромы Скотча, истории об одних работах и авторах получились более мрачными, например о Малевиче, а рассказы о других — более мягкими, как о Филонове. Автор речитатива Михаил Феничев добавил, что ему потребовалось выйти за рамки собственных «предубеждений и эмоциональных оценок», чтобы открыть авангардизм с академической стороны.





Всего в экспериментальном сборнике — 14 записей. Аудиогид можно найти на izi. TRAVEL, «Яндекс. Музыке» и во «ВКонтакте».





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