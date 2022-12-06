«Дом дракона» не вошел в топ-10 сериалов 2022 года по версии Metacritic

5 декабря на пресс-конференции в ТАСС были названы имена членов жюри Первого международного конкур...
Авторами аудиогида стали Михаил Феничев (3H Company, «Есть Есть Есть») и Рома Скотч (Зырянов), соо...
Презентация состоялась в Фонде кино на очной защите проектов компаний-лидеров кинопроизводства, сооб...
Сайт-агрегатор рецензий на фильмы, сериалы, музыкальные альбомы и игры представил предварительные ...
9 декабря в культурном пространстве «ТЭЦ» пройдет показ фильмов из конкурсной программы Международ...
5 декабря на пресс-конференции в ТАСС были названы имена членов жюри Первого международного конкур...
Авторами аудиогида стали Михаил Феничев (3H Company, «Есть Есть Есть») и Рома Скотч (Зырянов), соо...
Презентация состоялась в Фонде кино на очной защите проектов компаний-лидеров кинопроизводства, сооб...
Сайт-агрегатор рецензий на фильмы, сериалы, музыкальные альбомы и игры представил предварительные ...
9 декабря в культурном пространстве «ТЭЦ» пройдет показ фильмов из конкурсной программы Международ...
С 10 по 17 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет II...
Американский актер скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщила работающая с режиссером Дэвидом ...
15 декабря в 18:00 в Первой Московской галерее восточной живописи состоится открытие новогодней выст...
Актер поделился впечатлениями от съемок в четвертой части франшизы студии Lionsgate на Comic Con в...
Мультсериал «Детектив Финник» будет выходить на телеканале СТС. Ролик по продолжению опубликовали на...
5 декабря в 20:00 в Театре имени Вахтангова состоялось одно из самых ожидаемых событий года – XV цер...
Отечественные стриминги ivi, Amedia, Start и другие продакшн-студии удаляют из проектов музыку зар...
23, 30 декабря в 19:00 на Большой сцене Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева состоится премьера ...
Третьи сутки в соцсетях обсуждают агрессивное поведение певца на концерте и потасовку с участием а...
В апреле 2023 года в Санкт-Петербурге пройдет премьера авторского мюзикла «Лорелея. Дева Рейна» ht...
7 декабря в 16.00 в Центре Мультимедиа Русского музея состоится презентация нового эпизода мультфиль...
Первый канал анонсировал возвращение популярной передачи, которая не выходила с августа. Об этом соо...
Студия Warner Bros. Pictures опубликовала на ютьюбе ролик по научно-фантастической ленте с Робертом ...
В Год Петра в музее-заповеднике «Александровская слобода» прошли исторические конкурсы-игры «Петр I ...
9 декабря на Бородинском поле пройдет церемониал памяти, посвященный Дню Героев Отечества.
06.12.2022