«Дом дракона» не вошел в топ-10 сериалов 2022 года по версии Metacritic

«Дом дракона» не вошел в топ-10 сериалов 2022 года по версии Metacritic

06.12.2022

Сайт-агрегатор рецензий на фильмы, сериалы, музыкальные альбомы и игры представил предварительные итоги уходящего года.