Ильдар Абдразаков исполнит титульную партию в опере «Борис Годунов» на открытии сезона в Ла Скала

06.12.2022
7 декабря Ильдар Абдразаков выступит на открытии нового сезона миланского театра Ла Скала. Вот уже в шестой раз артист открывает сезон в этом театре. На прославленную сцену певец выйдет в заглавной партии оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов».
В спектакле также заняты: Норберт Эрнст (Василий Шуйский), Айн Ангер (Пимен), Дмитрий Головнин (Григорий Отрепьев), Алексей Марков (Андрей Щелкалов), Станислав Трофимов (Варлаам), Ярослав Абаимов (Юродивый), Анна Денисова (Ксения), Лилли Йорстад (Федор) и другие.
Грядущую постановку осуществляет датский режиссер Каспер Хольтен. В своем спектакле он отталкивается от партитуры Мусоргского, но предлагает сравнить драму Бориса Годунова с драмой героев Шекспира — Макбета и Ричарда III. За дирижерский пульт премьеры встанет музыкальный руководитель театра Ла Скала — Риккардо Шайи, с которым Абдразаков неоднократно выступал и открывал сезон миланского театра: в 2018 году в новой постановке «Аттилы», в 2020-м гала-концертом, в 2021-м — премьерой «Макбета».
Впервые в Италии «Бориса Годунова» Мусоргского услышали именно в Ла Скала в 1909 году. В 1979-м, в постановке Юрия Любимова, опера дала старт новому сезону театра — оркестром тогда дирижировал Клаудио Аббадо, а его ассистентом был Риккардо Шайи. На этот раз в Милане прозвучит музыкальная редакция 1869 года, выбрать которую театру предложил Ильдар Абдразаков.
Фото: пресс-служба