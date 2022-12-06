Ильдар Абдразаков исполнит титульную партию в опере «Борис Годунов» на открытии сезона в Ла Скала

В спектакле также заняты: Норберт Эрнст (Василий Шуйский), Айн Ангер (Пимен), Дмитрий Головнин (Григорий Отрепьев), Алексей Марков (Андрей Щелкалов), Станислав Трофимов (Варлаам), Ярослав Абаимов (Юродивый), Анна Денисова (Ксения), Лилли Йорстад (Федор) и другие.

Грядущую постановку осуществляет датский режиссер Каспер Хольтен. В своем спектакле он отталкивается от партитуры Мусоргского, но предлагает сравнить драму Бориса Годунова с драмой героев Шекспира — Макбета и Ричарда III. За дирижерский пульт премьеры встанет музыкальный руководитель театра Ла Скала — Риккардо Шайи, с которым Абдразаков неоднократно выступал и открывал сезон миланского театра: в 2018 году в новой постановке «Аттилы», в 2020-м гала-концертом, в 2021-м — премьерой «Макбета».