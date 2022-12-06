Умер актер Аль Штробель из «Твин Пикса»

06.12.2022

Умер актер Аль Штробель из «Твин Пикса»
Американский актер скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщила работающая с режиссером Дэвидом Линчем продюсер Сабрина Сазерлэнд, пишет Deadline.

По ее словам, артиста не стало 1 декабря. Причины и обстоятельства его кончины кинематографистка не уточнила.

Штробель занимался театральной работой с 1970-х годов. Наибольшую известность ему принесла роль в ставшем культовым драматическом хорроре Twin Peaks Линча. В нем актер предстал в образе Майка, который отрезал свою руку, чтобы противостоять злу. В реальной жизни Штробель лишился руки в ДТП. 

Ранее сообщалось о смерти актрисы Керсти Элли, известной по сериалам «Чирс», «Блондинка», фильму «Гнев Хана» по «Звездному пути», комедии с сестрами Олсен «Двое: я и моя тень».

Фото: Pixabay