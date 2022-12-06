Объявлен состав жюри Конкурса Хиблы Герзмавы

5 декабря на пресс-конференции в ТАСС были названы имена членов жюри Первого международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы. Смотр проводится Международным благотворительным фондом Хиблы Герзмавы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Очный тур и гала-концерты конкурса пройдут на сцене Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко с 12 по 22 января 2023 года.

Народная артистка России и создатель конкурса Хибла Герзмава сначала подвела итоги первого заочного этапа конкурса:

— Я была растрогана до слез, когда узнала, что у нас так много заявок! 800 человек, из них 687 вокалистов, абсолютно талантливых артистов. Мы не смогли выбрать из этого количества талантливейших людей только 16 вокалистов, поэтому отобрали 42. Удивительна и география конкурса — 38 стран проявили колоссальный интерес к нему. Успех первого этапа конкурса показал, как важны наши совместные усилия. Поэтому мы благодарим за поддержку Президентский фонд культурных инициатив, Театр Станиславского и Немировича-Данченко, Большой театр и лично В.Г. Урина, Мариинский театр и В.А. Гергиева, театр Геликон-опера и Д.А. Бертмана. Лауреаты получат возможность дебютировать в этих театрах. Отдельная моя гордость — призовой фонд: 6,5 миллиона рублей.

Объявляя состав жюри конкурса, Хибла Герзмава подчеркнула, что старалась собрать судейскую команду максимально интересной и полезной для тех, кто будет петь и играть на конкурсе. Жюри вокалистов будут представлять: художественный руководитель оперы Театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Александр Титель, генеральный директор и художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман, художественный руководитель Молодежной оперной программы Большого театра России Дмитрий Вдовин, кастинг-директор Большого театра России Ольга Капанина, концертмейстер Мариинского театра Ирина Соболева, генеральный директор Московской академической филармонии, президент Союза концертных организаций России Алексей Шалашов, оперные агенты Андреа ди Амичи (агентство InArt / Италия), Васко Фраканцани (агентство Lerín Art Management / Испания), Алессандро Ариози (Ariosi Management / Италия).

Фото: сайт https://competitionhibla.ru