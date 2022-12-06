Киану Ривз признался, что «Джон Уик 4» стал самым сложным экшном в его карьере
Киану Ривз признался, что «Джон Уик 4» стал самым сложным экшном в его карьере
06.12.2022
Актер поделился впечатлениями от съемок в четвертой части франшизы студии Lionsgate на Comic Con в Бразилии, сообщил Comic Book.
По его словам, съемки в экшн-сценах John Wick: Chapter 4 стали для него самыми сложными за всю работу в киноиндустрии. Он отметил, что зрителей ждет много зрелищных сцены, в том числе сражение вокруг Триумфальной арки в Париже.
Следующая картина о киллере Джоне Уике, не оставляющим попытки бросить свое занятие, выйдет 23 марта наступающего года. В ее синопсисе отмечается, что герою Ривза удастся найти путь к свободе. Однако прежде, чем сразится с Высоким Столом, его ждет новый могущественный оппонент.
Режиссером ленты вновь выступил Чад Стахелски. В проекте задействованы Иэн Макшейн, Лэнс Рэддик, Донни Йен, Билл Скарсгард и др.