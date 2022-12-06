В Москве состоится показ фестивальных фильмов о деревне

9 декабря в культурном пространстве «ТЭЦ» пройдёт показ фильмов из конкурсной программы международного кинофестиваля «Печка». После просмотра состоится обсуждение фильмов с авторами работ.

Фестиваль «Печка» включает в себя конкурсные показы игрового и документального кино, показы классических и современных фильмов, творческие встречи с деятелями кино, мастер-классы по традиционным ремёслам, выступления музыкальных коллективов и прочие активности, погружающие гостей фестиваля в атмосферу деревни Русского Севера. Программа фестиваля рассчитана не только на кинематографистов и любителей кино, но и тех, кто любит путешествия, увлекается традиционной и народной культурой, ищет новый опыт и яркие впечатления.

Список фильмов:

- «Две пули», реж. Глеб Прохоров (Россия)

- «Нина», реж. Роман Черников (Россия)

- «Ласточка», реж. Малика Мухаммеджан (Казахстан)

- «Сон», реж. Тамара Брочич (Сербия)

- «Обещание», реж. Григор Мурадян (Армения)

Фото: пресс-служба