В Москве состоится показ фестивальных фильмов о деревне

06.12.2022
Фестиваль «Печка» включает в себя конкурсные показы игрового и документального кино, показы классических и современных фильмов, творческие встречи с деятелями кино, мастер-классы по традиционным ремёслам, выступления музыкальных коллективов и прочие активности, погружающие гостей фестиваля в атмосферу деревни Русского Севера. Программа фестиваля рассчитана не только на кинематографистов и любителей кино, но и тех, кто любит путешествия, увлекается традиционной и народной культурой, ищет новый опыт и яркие впечатления.
Список фильмов:
- «Две пули», реж. Глеб Прохоров (Россия)
- «Нина», реж. Роман Черников (Россия)
- «Ласточка», реж. Малика Мухаммеджан (Казахстан)
- «Сон», реж. Тамара Брочич (Сербия)
- «Обещание», реж. Григор Мурадян (Армения)
Фото: пресс-служба