Фестиваль киношкол Санкт-Петербурга состоится в Доме кино 10-17 декабря

С 10 по 17 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет II фестиваль молодого кино «Сделано в Санкт-Петербурге.

«Сделано в Санкт-Петербурге» - значимое событие для культурной жизни города. Это вечерние кинопоказы, встречи с деятелями кино, классическая и современная живая музыка и выступления талантливых коллективов. В Доме кино фестиваль собирает лучшие киношколы Санкт-Петербурга, профессионалов отрасли и начинающих кинематографистов, давая возможность зрителям увидеть лучшие короткометражные фильмы и узнать о программах обучения киномастерству в Санкт-Петербурге.

В этом году в фестивале примут участие 5 киношкол: Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, киностудия «Лендок», Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Высшая школа режиссеров и сценаристов, Российский государственный институт сценических искусств. Киношколы проведут презентации образовательных программ и покажут лучшие работы своих студентов. Также состоится показ от независимых авторов Санкт-Петербурга.

Помимо вечерних кинопоказов, гостей фестиваля ждут мастер-классы и творческие встречи с профессионалами киноиндустрии. В частности, 11 декабря в 14:30 в Большом зале Дома кино пройдет творческая встреча с продюсером и режиссером Сергеем Сельяновым, который работал над фильмами Алексея Балабанова «Замок», «Брат», «Брат 2», «Груз 200», над драмой Сергея Бодрова-старшего «Монгол», над фильмами Александра Рогожкина: комедией «Особенности национальной рыбалки» и военной драмой «Кукушка», драмой Филиппа Янковского «Каменная башка», над обучающим анимационным сериалом для малышей дошкольного возраста «Лунтик и его друзья». На встрече у каждого гостя будет возможность подискутировать о проблемах и перспективах отечественного кинематографа.

Определять победителей Фестиваля будет экспертное жюри, состоящее из деятелей культуры Санкт-Петербурга. Также предусмотрен приз зрительских симпатий и приз за Лучшую программу киношколы.

Фото: пресс-служба