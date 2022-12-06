Появился первый трейлер анимационного сериала-сиквела «Финника»
Появился первый трейлер анимационного сериала-сиквела «Финника»
06.12.2022
Мультсериал «Детектив Финник» будет выходить на телеканале СТС. Ролик по продолжению опубликовали на ютьюбе компании «Рики».
Премьера первых серий состоится 25 декабря в 12:00. Всего в шоу будет 26 эпизодов.
Действие развернется в Берге, который кажется спокойным городком. Однако в нем происходят загадочные события и хранятся свои тайны. Но жители могут спать мирно, ведь на стражу порядка заступает первый в мире домовой-детектив Финник. Он обладает уникальным методом проб и ошибок, а также готовностью в любое время приходить на помощь.
Оригинальный мультфильм режиссера Дениса Чернова дебютировал весной. Его производством занималась студия «Петербург», прославившаяся созданием «Смешариков». Полнометражную ленту неоднократно показывали за рубежом в рамках Russian Film Festival, который организовывает Роскино.