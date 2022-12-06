В Первой Московской галерее восточной живописи пройдет новогодняя выставка «Кроличья нора в 1000 ли»

15 декабря в 18:00 в Первой Московской галерее восточной живописи состоится открытие новогодней выставки, посвященной символу Нового года – Черному (Водяному) Кролику.

Образ кролика будет представлен работами двух художников. Зрители увидят каллиграфию, гравюры, живопись на шелке и бумаге сюан за авторством китайской художницы 王冬梅 Ван Донмей, а также традиционные каменные печати Чжуанькэ и миниатюрную скульптуру в исполнении российского мастера 古丁北卯 Никиты Струкова, одного из немногих европейцев, кому удалось войти в «100 лучших резчиков хэдиао (резьба по плодовым косточкам) Китая.



Кролик – очень важный и многогранный персонаж китайской культуры. Его образ сложился из множества преданий и мифов, уходящих корнями в народные обряды, религиозные культы и философские учения.

Что это за мифы? Какие смыслы они несут? Распутать клубок времени и показать, какой длинный путь прошли толкования символа наступающего года – одна из главных задач выставки.



Выставку сопровождает обширная программа мероприятий: авторские экскурсии, лекции, мастер-классы и даже концерт китайской классической музыки.



Выставка продлится до 23 января 2023 года.





Фото: Pixabay