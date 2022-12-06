«Звезда Театрала»-2022 объявила имена лауреатов

По традиции «Звезду Театрала» получили те, кто набрал наибольшее количество голосов зрителей на сайте Премии. Народные избранники получили не только звание-символ зрительского признания, но и были отмечены дипломами и особыми призами от партнеров торжественной церемонии вручения.

«Мы долго сомневались – проводить ли в такие драматичные времена церемонию “Звезды Театрала”. Скажу честно, склонялись к отказу. По крайней мере 15-летие премии, а нам сегодня – 15! Мы точно отмечать не будем. Но премия-то зрительская, поэтому мы решили обратиться к публике и провели опрос на сайте журнала “Театрал” с единственным вопросом: проводить в этом году церемонию или нет? 93 процента принявших участие в голосовании ответили – “да”! И я понимаю, почему. Наши зрители благодарны театру за то, что он есть. Что он такой – открытый, мудрый, радушный. Что он несет в наш мир добро, и делится этим добром с публикой. Каждый день. Каждый вечер – что бы ни происходило. И зритель хочет сказать спасибо всем, кто делает театр. Сказать спасибо и вручить премию», – сказал Президент премии Валерий Яков на открытии торжественной церемонии.

Награды вручали зрители первого ряда: директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, народный артист России Максим Дунаевский, поэт Владимир Вишневский, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков, писатель-сатирик Владимир Слуцкий, заслуженный врач России Зураб Кекелидзе, историк, телеведущий Игорь Волгин, председатель медиаконгресса «Содружество журналистов» Ашот Джазоян, музыкальный редактор Радио JAZZ Дмитрий Кротков, главный редактор журнала и издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова и другие почетные гости. Режиссером церемонии выступил молодой артист и режиссёр Эльдар Трамов.

Фото: пресс-служба