Иностранная музыка может исчезнуть из российских фильмов и сериалов

06.12.2022

Иностранная музыка может исчезнуть из российских фильмов и сериалов
Отечественные стриминги ivi, Amedia, Start и другие продакшн-студии удаляют из проектов музыку зарубежных исполнителей, сообщил Mash.

По его информации, такое решение приняли кинопроизводители на совещании в конце ноября из-за отказа иностранных лейблов продавать права на музыку кинокомпаниям из РФ. 

Музыку убирают из проектов, находящихся на стадии производства, чтобы не столкнуться с претензиями правообладателей после релиза. В уже вышедших фильмах и сериалах треки иностранных певцов останутся, утверждает Telegram-канал.

Отмечается, что информацию подтвердил один из участников совещания, продюсер Amedia Борис Осипенко. По его оценке, ситуация не является критичной. Он полагает, что большая часть российской аудитории не заметит изменений, поскольку в РФ достаточной своей хорошей музыки.

Фото: Pixabay