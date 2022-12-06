Стали известны новые подробности драки с участием Григория Лепса

06.12.2022
Третьи сутки в соцсетях обсуждают агрессивное поведение певца на концерте и потасовку с участием артиста и его охранников в Петербурге. Новые детали сообщила «Фонтанка».
После выступления в Петербурге Григорий Лепс написал
в соцсетях о прошедшем «непростом» концерте: «Не всё прошло по плану, многое не удалось, приболел». Так он прокомментировал финал мероприятия, когда во время песни швырнул микрофон, который ударился об сцену, и покинул площадку. Также читатели издания сообщали
, что певец нецензурно выражался и раскритиковал посетительниц, подошедших к сцене, чтобы сфотографироваться и подарить ему цветы.
Позже появились сообщения о драке Лепса и его охранников с мужчиной. По информации портала
, инцидент произошел у одного из петербургских баров. На опубликованных кадрах видно, что после словесной перепалки предполагаемый телохранитель певца ударил мужчину кулаком в лицо.
«Фонтанка» со ссылкой на адвоката потерпевшего, которому сломали нос, сообщала о возбуждении уголовного дела по факту драки в отношении «неустановленных лиц» по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.
Позже издание информировало
, что дело может закончиться примирением, если сторонам удастся договориться о компенсации, поскольку они по-разному оценивают сумму выплаты.
Фото: Pixabay