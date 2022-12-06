Музыка, переданная жестовым языком: премьера инклюзивного мюзикла в Санкт-Петербурге

Театр — социальное пространство, которое должно быть доступно всем членам общества. Но степень этой доступности остается ограниченной. Как музыкальный театр, основным предметом искусства которого является музыка, может быть доступен глухим и слабослышащим людям? Данный проект предполагает решение этой проблемы.





«Лорелея. Дева Рейна» — это изящная интеграция жестового языка в музыкальный театр. Авторы мюзикла покажут красоту жестового пения и внедрят этот жанр на театральную сцену.





Цель проекта — собрать в одном зале глухих, слабослышащих и обычных людей. Чтобы на время спектакля люди с проблемами слуха насладились атмосферой и высокохудожественным музыкальным произведением, адаптированным специально для них.





Мюзикл «Лорелея. Дева Рейна» — новый способ реализации социального инклюзивного проекта. Он не закрывает людей с особенностями здоровья в отдельном театре, а открывает для них двери в классический, приглашая их стать слышащими зрителями.





Кроме того, инклюзивное искусство позволяет общественности увидеть, а также погрузиться в иную картину мира, ощутив на себе, как это быть в современном обществе человеком с особенностями.





Именно благодаря таким социальным проектам, призванным исключать изоляцию одних людей от других, можно сформировать в обществе правильное отношение к человеку с особыми потребностями, увидев в нем личность, а также ценность его достижений для всего сообщества.