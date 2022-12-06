Музыка, переданная жестовым языком: премьера инклюзивного мюзикла в Санкт-Петербурге

Музыка, переданная жестовым языком: премьера инклюзивного мюзикла в Санкт-Петербурге

06.12.2022

В апреле 2023 года в Санкт-Петербурге пройдет премьера авторского мюзикла «Лорелея. Дева Рейна» https://lorely.webflow.io, адаптированного для глухих и слабослышащих людей. 