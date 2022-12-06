В ТЮЗе пройдет премьера спектакля «Вечера с Петром Великим»

Проект, осуществленный при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I, станет достойным завершающим мероприятием, посвященным юбилею великого императора.

Режиссер спектакля — Людмила Манонина-Петрович, ученица З.Я. Корогодского и Г.М. Козлова, художественный руководитель театральной компании «Ковчег», участник различных театральных фестивалей и лабораторий.

«Вечера с Петром Великим» Даниила Гранина — это увлекательный роман, в котором исторические и документальные факты переплетаются с художественным вымыслом автора, его рассуждениями о личности Петра. Композиция произведения состоит из отдельных глав, не связанных одним сюжетом, и построена в форме беседы нескольких людей. Есть рассказчик и те, кто задает ему вопросы. Книга представляет собой сборник рассказов о жизни Петра Первого. В романе наряду с историческими персонажами действуют и наши современники, которые размышляют и спорят о его реформах и свершениях.

Фото: пресс-служба