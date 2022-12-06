В Центре Мультимедиа Русского музея состоится презентация нового эпизода мультфильма «Карл Росси: страницы жизни»





Мультфильм состоит из нескольких серий, каждая из которых демонстрирует отдельные, значимые эпизоды жизни архитектора. Для Русского музея личность Карла Росси имеет особое значение. По его проекту построено главное здание музея - Михайловский дворец. Росси также руководил реконструкцией Михайловского сада, участвовал в работах по строительству Михайловского замка и создавал элементы убранства в Строгановском дворце. Все эти объекты входят в состав комплекса Русского музея. История создания некоторых из них послужила основой для уже созданных мультфильмов.



Над проектом работает большая творческая команда: сотрудники музея, профессиональные художники-мультипликаторы из студии «Да», ученики школы N 522, а также воспитанники Подростково-молодежного центра Василеостровского района.



Участники проекта знакомятся с местом, в котором будут разворачиваться события мультфильма, обсуждают детали сюжета, выполняют зарисовки, анимируют персонажей и записывают звук. Несмотря на творческую составляющую мультфильма, создатели стремятся сохранить историческую достоверность материала.



В презентации примут участие: Ольга Гончарова, заведующая отделом социокультурных коммуникаций Русского музея, Елена Курапова, куратор проекта, ведущий специалист по научно-просветительской деятельности Русского музея, мультипликаторы и школьники, принимавшие участие в создании проекта.





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