Ток-шоу «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым вернется в эфир 6 декабря

Первый канал анонсировал возвращение популярной передачи, которая не выходила с августа. Об этом сообщила пресс-служба вещателя.





Первый выпуск покажут 6 декабря в 19:50. Отмечается, что специальные предновогодние выпуски посвятят прогнозам на грядущий год и «необычным людям».





Астрологи и нумерологи расскажут, что ждет человечество в ближайшем году. Ведущий и гости будут говорить об известной провидице Ванге и ее пророчествах; мнениях ученых о скорой встрече землян с инопланетными представителями, о которой предупреждает Илон Маск; тайных группах людей со сверхспособностями, которые готовили в СССР и США.





На этой неделе на Первом покажут первый выпуск десятого сезона шоу «Голос. Дети». Премьера назначена на 9 декабря. Ведущей проекта станет Яна Чурикова, соведущей — Агата Муцениеце. Ранее в эфир канала вернулось ток-шоу «Мужское/Женское». Вещание многих развлекательных передач приостановили после начала СВО.





Фото: пресс-служба Первого канала