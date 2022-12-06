Фильм «Микки-17» режиссера «Паразитов» получил первый тизер и дату релиза

Студия Warner Bros. Pictures опубликовала на ютьюбе ролик по научно-фантастической ленте с Робертом Паттинсоном и Стивеном Ёном в главных ролях.



Фото: кадр их трейлера «Микки-17»



Постановкой картины по роману Mickey 7 Эдварда Эштона занимается лауреат «Оскара» Пон Чжун Хо. Он же адаптировал сценарий и участвует в продюсировании проекта. Премьеру наметили на 29 марта 2024 года.Действие разворачивается в будущем, когда люди используют клонов для колонизации других планет. В центре истории оказывается один из них — Микки-17, которого показали в дебютном тизере. Он не раз участвовал в самых сложных экспедициях. Его воспроизводили уже несколько раз — после смерти тела разум клона загружали в новую физическую оболочку, что позволяло ему сохранить воспоминания. Открыв глаза после очередного восстановления, Микки обнаруживает, что идентичный ему сотрудник уже заступил на смену.В касте также значатся Марк Руффало, Тони Коллетт, Наоми Аки и др.