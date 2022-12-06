Фильм «Микки-17» режиссера «Паразитов» получил первый тизер и дату релиза

В апреле 2023 года в Санкт-Петербурге пройдет премьера авторского мюзикла «Лорелея. Дева Рейна» ht...
7 декабря в 16.00 в Центре Мультимедиа Русского музея состоится презентация нового эпизода мультфиль...
Первый канал анонсировал возвращение популярной передачи, которая не выходила с августа. Об этом с...
Студия Warner Bros. Pictures опубликовала на ютьюбе ролик по научно-фантастической ленте с Робертом ...
В Год Петра в музее-заповеднике «Александровская слобода» прошли исторические конкурсы-игры «Петр I ...
В апреле 2023 года в Санкт-Петербурге пройдет премьера авторского мюзикла «Лорелея. Дева Рейна» ht...
7 декабря в 16.00 в Центре Мультимедиа Русского музея состоится презентация нового эпизода мультфиль...
Первый канал анонсировал возвращение популярной передачи, которая не выходила с августа. Об этом с...
Студия Warner Bros. Pictures опубликовала на ютьюбе ролик по научно-фантастической ленте с Робертом ...
В Год Петра в музее-заповеднике «Александровская слобода» прошли исторические конкурсы-игры «Петр I ...
9 декабря на Бородинском поле пройдет церемониал памяти, посвященный Дню Героев Отечества.
Церемония награждения главной индустриальной премии...
На видеоплатформе «Русских сезонов» 6 декабря, во вторник, пройдет концерт, посвященный 95-летию со ...
Экспертный совет Министерства культуры Российской Федерации определил лауреатов премии «Душа России»...
5 декабря состоялся выездной спектакль Театра кукол имени Образцова «Село Монетка» в детском доме от...
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и министр культуры Сирийской Арабской Республик...
6–8 декабря 2022 года Российская государственная детская библиотека при поддержке Министерства культ...
В концерте 15 декабря прозвучат произведения, посвященные людям, которых композитор уважал и любил...
5 декабря 2022 года в музее-заповеднике «Петергоф» прошли мероприятия в рамках фестиваля «Эстафета д...
24 декабря в 18:00 и 25 декабря в 12:00 на сцене Мариинского-2 пройдут премьерные показы оперы Никол...
На Креативной неделе в Сибири президент Федерации интеллектуальной собственности, сопредседатель Коо...
Музей Мирового океана заключил партнерское соглашение с Белорусским государственным музеем истории В...
5 декабря в Музее Победы открылась художественная выставка детских рисунков «На защите сердца Отчизн...
Гостями вечера 3 декабря стали известные представители шоу-бизнеса, спорта, театра и кино: Александр...
Всех, кто придет 14 декабря в Государственный Кремлевский дворец, ждет настоящая «Зимняя сказка» от ...
06.12.2022