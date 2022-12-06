Фильм «Микки-17» режиссера «Паразитов» получил первый тизер и дату релиза

Фильм «Микки-17» режиссера «Паразитов» получил первый тизер и дату релиза

06.12.2022

Студия Warner Bros. Pictures опубликовала на ютьюбе ролик по научно-фантастической ленте с Робертом Паттинсоном и Стивеном Ёном в главных ролях.