В музее-заповеднике «Александровская слобода» прошли исторические конкурсы-игры

Царь-реформатор не раз посещал Александровскую слободу вместе с членами своей семьи и ближайшими сподвижниками, нередко проводил здесь пешие и конные экзерциции с солдатами Первого выборного полка. Поэтому несколько вопросов викторины коснулись непосредственно истории царской вотчины.

Каждая игра состояла из двух туров, в ходе которых участники отвечали на двенадцать вопросов о времени правления российского императора. Темы обозначались на экране. А на раздумья командам давалось до трех минут.

В игре «старших» победили, оправдав название и девиз, «Гардемарины» из гимназии № 2.

У «младших» выиграла школа № 10 (учитель Н.А. Детистова). Судьями выступали музейщики-историки и специалисты Управления образования. Всем участникам вручили дипломы и подарки от «Слободы». «Хочется сказать спасибо музею-заповеднику «Александровская слобода» за то, что здесь устраивают такие конкурсы, за возможность показать детям свои знания и приобщиться к истории нашей страны», — поблагодарила организаторов куратор команды-призера Галина Алюшкина.

Фото: Минкультуры РФ