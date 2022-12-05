Россия и Беларусь наращивают межмузейное сотрудничество

05.12.2022
Музей Мирового океана заключил партнерское соглашение с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны, которое предполагает обмен выставками.
Межмузейное соглашение подписано в Минске в рамках V Национального форума «Музеи Беларуси». Форум — уникальная площадка для обмена опытом и развития музейного дела. Первый прошел в 2012 году в Гродно. В этом году мероприятие состоялось на базе Спортивно-культурного центра Белорусского государственного университета культуры и искусств. Тема форума этого года: «Музей. Наследие. Память».
Соглашение предполагает объединение совместных усилий, организационного и интеллектуального потенциала в целях популяризации достижений культуры и искусства, научной популяризации знаний и технологий, укрепления межмузейного культурного и научного сотрудничества в рамках осуществления научно-просветительской, учебно-методической и культурной деятельности.
Фото: Минкультуры РФ