Россия и Беларусь наращивают межмузейное сотрудничество

Музей Мирового океана заключил партнерское соглашение с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны, которое предполагает обмен выставками.

Межмузейное соглашение подписано в Минске в рамках V Национального форума «Музеи Беларуси». Форум — уникальная площадка для обмена опытом и развития музейного дела. Первый прошел в 2012 году в Гродно. В этом году мероприятие состоялось на базе Спортивно-культурного центра Белорусского государственного университета культуры и искусств. Тема форума этого года: «Музей. Наследие. Память».