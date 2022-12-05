Первые экскурсии на русском жестовом языке и презентация видеогида прошли в Петергофе

Первые экскурсии на русском жестовом языке и презентация видеогида прошли в Петергофе

05.12.2022

5 декабря 2022 года в музее-заповеднике «Петергоф» прошли мероприятия в рамках фестиваля «Эстафета доброты — 2022», приуроченного к Международному дню инвалидов: впервые были организованы экскурсии на русском жестовом языке по Большому петергофскому дворцу и состоялась презентация видео-гида по Нижнему парку на русском жестовом языке.  