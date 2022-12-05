Первые экскурсии на русском жестовом языке и презентация видеогида прошли в Петергофе

5 декабря 2022 года в музее-заповеднике «Петергоф» прошли мероприятия в рамках фестиваля «Эстафета доброты — 2022», приуроченного к Международному дню инвалидов: впервые были организованы экскурсии на русском жестовом языке по Большому петергофскому дворцу и состоялась презентация видео-гида по Нижнему парку на русском жестовом языке.

5 декабря 2022 года в музее-заповеднике «Петергоф» прошли мероприятия в рамках фестиваля «Эстафета доброты — 2022», приуроченного к Международному дню инвалидов: впервые были организованы экскурсии на русском жестовом языке по Большому петергофскому дворцу и состоялась презентация видео-гида по Нижнему парку на русском жестовом языке.

Первые экскурсии на русском жестовом языке по Большому петергофскому дворцу для глухих и слабослышащих провели аккредитованные экскурсоводы от центра «Языки без границ» — ведущего в России образовательного центра, где обучаются люди с различными нозологиями по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ранее, в 2021 году, они начали проводить экскурсии для глухих и слабослышащих по Нижнему парку.

После экскурсий в Белом зале прошла презентация видео-гида по Нижнему парку для слабослышащих и глухих людей. Ролик был снят летом этого года в рамках совместного проекта центра «Языки без границ» и банка ВТБ по созданию фильмов на русском жестовом языке в музеях Москвы и Петербурга «Диалоги об искусстве. Подкаст для неслышащих». Ведущие видеогида — экскурсоводы на русском жестовом языке Валентина Суханова и Дмитрий Бисеров — рассказывают об истории создания паркового комплекса, об объектах Нижнего парка и о фонтанной системе Петергофа.





Фото: Минкультуры РФ