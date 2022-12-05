Министры культуры России и Сирии подписали Меморандум о взаимопонимании в области культуры и искусства

Подписание состоялось в Казани в день открытия Международного форума, приуроченного к 50-летию Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия, в присутствии Главы Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Заключение указанного документа является существенным шагом для поступательного развития всего комплекса российско-сирийского культурно-гуманитарного сотрудничества. Согласно документу, Министерства культуры Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики будут содействовать расширению межкультурного диалога, в т.ч. путем проведения музыкальных, театральных и других культурных мероприятий на территории двух стран, а также поддерживать обмены делегациями, творческими коллективами, исполнителями и специалистами в области культуры и искусства.

Кроме того, два ведомства условились оказывать содействие установлению прямого сотрудничества между музеями, библиотеками, художественными коллективами, учебными заведениями в сфере культуры и искусства, учреждениями по охране и реставрации памятников истории и культуры.

Другим важным и перспективным направлением в российско-сирийском культурном взаимодействии, согласно Меморандуму, станет поддержание развития двусторонних связей в области кинематографии путем обмена киномероприятиями, взаимного участия в международных кинофестивалях, проводимых в России и Сирии.

Фото: Минкультуры РФ