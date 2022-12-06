На Бородинском поле в День Героев Отечества пройдет памятный церемониал

Церемония награждения главной индустриальной премии...
На видеоплатформе «Русских сезонов» 6 декабря, во вторник, пройдет концерт, посвященный 95-летию со ...
Экспертный совет Министерства культуры Российской Федерации определил лауреатов премии «Душа России»...
5 декабря состоялся выездной спектакль Театра кукол имени Образцова «Село Монетка» в детском доме от...
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и Министр культуры Сирийской Арабской Республик...
Церемония награждения главной индустриальной премии...
На видеоплатформе «Русских сезонов» 6 декабря, во вторник, пройдет концерт, посвященный 95-летию со ...
Экспертный совет Министерства культуры Российской Федерации определил лауреатов премии «Душа России»...
5 декабря состоялся выездной спектакль Театра кукол имени Образцова «Село Монетка» в детском доме от...
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и Министр культуры Сирийской Арабской Республик...
6–8 декабря 2022 года Российская государственная детская библиотека при поддержке Министерства культ...
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5 декабря 2022 года в музее-заповеднике «Петергоф» прошли мероприятия в рамках фестиваля «Эстафета д...
24 декабря в 18:00 и 25 декабря в 12:00 на сцене Мариинского-2 пройдут премьерные показы оперы Никол...
На Креативной неделе в Сибири президент Федерации интеллектуальной собственности, сопредседатель Коо...
Музей Мирового океана заключил партнерское соглашение с Белорусским государственным музеем истории В...
5 декабря в Музее Победы открылась художественная выставка детских рисунков «На защите сердца Отчизн...
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Заключительное заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 150-летия...
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06.12.2022
В полдень у памятника «Танк Т-34» пройдет торжественное возложение цветов в память обо всех, кто защищал свою страну в годы двух Отечественных войн. Люди приезжают прикоснуться к истории, почтить память погибших на полях сражений российских воинов.
7 – 9 декабря в Культурно-деловом Центре «Офицерское собрание» пройдут кинопоказы исторических короткометражных фильмов «Про войну и про людей» для школьников учебных учреждений Можайского городского округа. Ребята увидят российские короткометражные фильмы «Любушка», «Снайпер» и др.
Фото: Pixabay