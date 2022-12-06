На Бородинском поле в День Героев Отечества пройдет памятный церемониал

В полдень у памятника «Танк Т-34» пройдет торжественное возложение цветов в память обо всех, кто защищал свою страну в годы двух Отечественных войн. Люди приезжают прикоснуться к истории, почтить память погибших на полях сражений российских воинов.

7 – 9 декабря в Культурно-деловом Центре «Офицерское собрание» пройдут кинопоказы исторических короткометражных фильмов «Про войну и про людей» для школьников учебных учреждений Можайского городского округа. Ребята увидят российские короткометражные фильмы «Любушка», «Снайпер» и др.

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