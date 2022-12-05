Состоится ежегодное совещание директоров детских библиотек

6–8 декабря 2022 года Российская государственная детская библиотека при поддержке Министерства культуры РФ проведет Ежегодное совещание директоров библиотек, обслуживающих детей. Его тема – «Русский язык и чтение как основа формирования культурного кода страны: задачи детских библиотек».

В офлайн и онлайн-формате участники совещания обсудят роль и методы работы детских библиотек в современных условиях, свои новые компетенции в связи с принятием профессионального стандарта «Специалист по библиотечно-информационной деятельности», а также международный опыт по продвижению детского чтения и практики взаимодействия с «особенными» детьми.

Прямые трансляции основных мероприятий совещания модно посмотреть по ссылке.

В рамках совещания состоится презентация Всероссийского проекта «Лаборатория детского и подросткового чтения #ЗнайЧитай», разработанного специалистами РГДБ.

Также пройдут дискуссии «Ядро фонда детской библиотеки: что поставить на «Золотую полку»?», «Библиотека нового поколения: новый стандарт обслуживания детей» и «Детские книги новых форматов. Издательский подход». В работе круглого стола «Русский язык и чтение как основа межнационального общения: совместные проекты и перспективы сотрудничества» примут участие представители библиотек стран Содружества независимых государств, ДНР и ЛНР. Кроме этого состоится круглый стол «Шаг навстречу: лучшие практики работы с «особенными» читателями в детской библиотеке».





Фото: Минкультуры РФ