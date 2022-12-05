Состоится ежегодное совещание директоров детских библиотек

05.12.2022

Состоится ежегодное совещание директоров детских библиотек

6–8 декабря 2022 года Российская государственная детская библиотека при поддержке Министерства культуры РФ проведет Ежегодное совещание директоров библиотек, обслуживающих детей. Его тема – «Русский язык и чтение как основа формирования культурного кода страны: задачи детских библиотек».

В офлайн и онлайн-формате участники совещания обсудят роль и методы работы детских библиотек в современных условиях, свои новые компетенции в связи с принятием профессионального стандарта «Специалист по библиотечно-информационной деятельности», а также международный опыт по продвижению детского чтения и практики взаимодействия с «особенными» детьми.

Прямые трансляции основных мероприятий совещания модно посмотреть по ссылке.

В рамках совещания состоится презентация Всероссийского проекта «Лаборатория детского и подросткового чтения #ЗнайЧитай», разработанного специалистами РГДБ.

Также пройдут дискуссии «Ядро фонда детской библиотеки: что поставить на «Золотую полку»?», «Библиотека нового поколения: новый стандарт обслуживания детей» и «Детские книги новых форматов. Издательский подход». В работе круглого стола «Русский язык и чтение как основа межнационального общения: совместные проекты и перспективы сотрудничества» примут участие представители библиотек стран Содружества независимых государств, ДНР и ЛНР. Кроме этого состоится круглый стол «Шаг навстречу: лучшие практики работы с «особенными» читателями в детской библиотеке». 

Фото: Минкультуры РФ