Национальная премия интернет-контента анонсирует сбор заявок и новые номинации

06.12.2022
Церемония награждения главной индустриальной премии России для создателей социально значимого контента в интернете запланирована на весну 2023 года. Награда, учрежденная Институтом развития интернета, отметит социально ориентированные проекты разных форматов (сериалы, мультимедийных проекты, блоги, подкасты, короткие видео, музыкальные треки и другие) в 36 номинациях.
Сбор заявок открыт и продлится до 30 декабря 2022 – по традиции номинантов будут выдвигать лидеры медиаотрасли: продюсеры, руководители онлайн-платформ, телеканалов и крупных студий, представители креативных агентств и другие профессионалы индустрии.
В этом году появятся новые номинации. Наряду с традиционными категориями — «Лучший сериал», «Лучший художественный фильм», «Лучший блог», «Дебют года», «Международный успех» и другими — награды получат лучший проект в вертикальном формате, лучший Телеграм-канал, лучший вирусный контент, лучший анимационный проект, лучший музыкальный трек и музыкальный клип, а также лучший спецпроект интернет-СМИ. Всего победителей выберут в 36 категориях, включая тематические и специальные, по сравнению с 27 номинациями в прошлом году.
Финалистов определит Экспертный совет, а победителей – профессиональное Жюри.
Фото: пресс-служба