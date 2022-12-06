Национальная премия интернет-контента анонсирует сбор заявок и новые номинации

Церемония награждения главной индустриальной премии России для создателей социально значимого контента в интернете запланирована на весну 2023 года. Награда, учрежденная Институтом развития интернета, отметит социально ориентированные проекты разных форматов (сериал ы , мультимедийных проект ы , блог и , подкаст ы , коротки е видео, музыкальны е трек и и други е ) в 36 номинациях.

Сбор заявок открыт и продлится до 30 декабря 2022 – по традиции номинантов будут выдвигать лидеры медиаотрасли: продюсеры, руководители онлайн-платформ, телеканалов и крупных студий, представители креативных агентств и другие профессионалы индустрии.



В этом году появятся новые номинации . Наряду с традиционными категориями — « Лучший сериал » , « Лучший художественный фильм » , « Лучший блог » , « Дебют года » , « Международный успех » и другими — награды получат лучший проект в вертикальном формате , лучший Телеграм-канал , лучший вирусный контент , лучший анимационный проект , лучший музыкальный трек и музыкальный клип, а также лучший спецпроект интернет-СМИ . Всего победителей выберут в 36 категориях, включая тематические и специальные, по сравнению с 27 номинациями в прошлом году.



Финалистов определит Экспертный совет , а победителей – профессиональное Жюри .



