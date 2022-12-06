На видеоплатформе «Русских сезонов» покажут концерт Государственного академического русского оркестра им. В. В. Андреева

Александр Шалов — один из основателей факультета народных инструментов, композитор, сочинения которого звучат не только на российских, но и на мировых сценах. Имя замечательного балалаечника и композитора неразрывно связано с Андреевским оркестром.

В исполнении Государственного академического русского оркестра им. В. В. Андреева под дирижерством народного артиста России Дмитрия Хохлова зрители услышат обработки русских народных песен и произведения А. Б. Шалова, а также музыку русских композиторов.

8 декабря, в четверг, концерт «Звезды оперной сцены» погрузит зрителя в вокальный вечер. С оркестром выступят солисты Мариинского театра: сопрано Екатерина Санникова и тенор Александр Михайлов. В программе концерта — романсы и арии из опер русских композиторов, русские и неаполитанские песни. Дирижер — народный артист России Дмитрий Хохлов.

10 декабря, в субботу, зрители увидят концерт-посвящение Николаю Некрасову, монументальное произведение Виктора Плешака — поэторию «Николай Некрасов. Мелодия сердца» на стихи российского поэта в исполнении Академического русского оркестра имени Андреева под руководством Дмитрия Хохлова. Дата трансляции выбрана не случайно — именно 10 декабря в 1821 г. родился поэт, прозаик, публицист, классик русской литературы Николай Некрасов.

Фото: Минкультуры РФ