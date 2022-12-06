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На видеоплатформе «Русских сезонов» покажут концерт Государственного академического русского оркестра им. В. В. Андреева

06.12.2022

На видеоплатформе «Русских сезонов» покажут концерт Государственного академического русского оркестра им. В. В. Андреева

На видеоплатформе «Русских сезонов» 6 декабря, во вторник, пройдет концерт, посвященный 95-летию со дня рождения Александра Шалова.

Александр Шалов — один из основателей факультета народных инструментов, композитор, сочинения которого звучат не только на российских, но и на мировых сценах. Имя замечательного балалаечника и композитора неразрывно связано с Андреевским оркестром.

В исполнении Государственного академического русского оркестра им. В. В. Андреева под дирижерством народного артиста России Дмитрия Хохлова зрители услышат обработки русских народных песен и произведения А. Б. Шалова, а также музыку русских композиторов.

8 декабря, в четверг, концерт «Звезды оперной сцены» погрузит зрителя в вокальный вечер. С оркестром выступят солисты Мариинского театра: сопрано Екатерина Санникова и тенор Александр Михайлов. В программе концерта — романсы и арии из опер русских композиторов, русские и неаполитанские песни. Дирижер — народный артист России Дмитрий Хохлов.

10 декабря, в субботу, зрители увидят концерт-посвящение Николаю Некрасову, монументальное произведение Виктора Плешака — поэторию «Николай Некрасов. Мелодия сердца» на стихи российского поэта в исполнении Академического русского оркестра имени Андреева под руководством Дмитрия Хохлова. Дата трансляции выбрана не случайно — именно 10 декабря в 1821 г. родился поэт, прозаик, публицист, классик русской литературы Николай Некрасов.

Фото: Минкультуры РФ