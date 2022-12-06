Театр кукол имени Образцова открыл социальную программу для детей ЛДНР, находящихся в Московской области

С декабря 2022 года по июль 2023-го Театр кукол имени Образцова проведет специальный выездной проект психологической и социально-культурной реабилитации для детей и подростков из детских домов, в том числе беженцев из Донбасса, ЛДНР. В рамках программы планируются показы камерных спектаклей, театральный сторителлинг, серия театральных мастер-классов и видеопоздравлений.

«Социальная миссия театра в наше время важна как никогда. Для чего Театр кукол имени Образцова разработал выездную программу помощи детям, подросткам и молодежи — беженцам из ЛДНР, находящихся в пунктах временного пребывания в детских домах Подмосковья. Эти ребята сейчас особенно нуждаются в восстановлении привычной атмосферы детства, радости и домашнем тепле. У нашего театра для этого есть фундаментальная методическая и репертуарная база. И эта социальная программа разработана с учетом особенностей интересов и потребностей разных возрастных групп. Участники сделают культурные открытия и получат тот самый положительный социальный опыт, который позволит им увидеть свои возможности и переосмыслить окружающий мир. Программа охватит широкую карту Московской области с участием сотен детей», — рассказала директор Театра Образцова Елена Булукова.

В проекте примут участие более 10 учреждений Московской области. Адресаты программы: дети и подростки из Мариуполя и других городов Донбасса — воспитанники центров семейного воспитания от 5 до 18 лет.

Пять выездов состоятся уже в декабре: в Детский дом отдыха «Непецино» в Коломне (05.12), Детско-юношеский центр «Мечта» в Подольске (10.12), лагерь «Звонкие голоса» в Клинском районе (11.12), Семейный центр «Дмитровское» в Дмитрове (12.12), лагерь «Родник» в Пушкинском районе (26.12). Дети увидят кукольные спектакли «Село Монетка» и «Лисьи сказки».

Еще несколько социальных показов запланировано на 2023 год.

Фото: Минкультуры РФ