В Луганске прошел концерт Государственная академическая симфоническая капелла России

04.12.2022

В Луганске прошел концерт Государственная академическая симфоническая капелла России

Государственная академическая симфоническая капелла России дала концерт в Луганске в рамках проекта «Цикл концертов академической и симфонической музыки в ЛНР и ДНР» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Программа реализуется Росконцертом.

03 декабря 2022 года Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением художественного руководителя и главного дирижера народного артиста РФ Валерия Полянского выступила на сцене Луганской академической филармонии.

Программа концерта включила русские народные песни, духовные песнопения, а также хоровую классику, представленную великими шедеврами П. Г. Чеснокова, В. С. Калинникова, П. И. Чайковского, С. И. Танеева и С. В. Рахманинова. 

Фото: Минкультуры РФ