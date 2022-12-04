В Луганске прошел концерт Государственная академическая симфоническая капелла России

В концерте 15декабря прозвучат произведения, посвященные людям, которых композитор уважал и любил,...
24 декабря в 18:00 и 25 декабря в 12:00 на сцене Мариинского-2 пройдут премьерные показы оперы Никол...
На Креативной неделе в Сибири президент Федерации интеллектуальной собственности, сопредседатель Коо...
5 декабря в Музее Победы открылась художественная выставка детских рисунков «На защите сердца Отчизн...
Гостями вечера 3 декабря стали известные представители шоу-бизнеса, спорта, театра и кино: Александр...
В концерте 15декабря прозвучат произведения, посвященные людям, которых композитор уважал и любил,...
24 декабря в 18:00 и 25 декабря в 12:00 на сцене Мариинского-2 пройдут премьерные показы оперы Никол...
На Креативной неделе в Сибири президент Федерации интеллектуальной собственности, сопредседатель Коо...
5 декабря в Музее Победы открылась художественная выставка детских рисунков «На защите сердца Отчизн...
Гостями вечера 3 декабря стали известные представители шоу-бизнеса, спорта, театра и кино: Александр...
Всех, кто придет 14 декабря в Государственный Кремлевский дворец, ждет настоящая «Зимняя сказка» от ...
Заключительное заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 150-летия...
Фильм «Елки 9» стал лидером кинопроката в РФ, собрав в России и СНГ 124 млн рублей за вы...
Гран-при I Международного кинофестиваля буддийского кино в Туве получил фильм «Дорога в Эд...
Аспиранты вузов Новосибирской области смогут пользоваться Пушкинской картой с 2023 года. Об этом з...
Организация «Литфонд» проведет благотворительный аукцион, получивший название «Бродский и его эпоха»...
День Кунсткамеры будет отмечаться 6 декабря, в связи с чем все желающие смогут посетить музей антроп...
9 декабря с 10:00 в Красноярской филармонии будет проходить решающий III тур Всероссийского музыкаль...
Почти 80 тысяч человек за год посмотрели масштабную экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!». Ун...
4 декабря, в преддверии Дня добровольца, в Музее Победы наградили лучших волонтеров. Дипломы были вр...
Престижную награду певцу принес его хит «Встанем». Как признался сам артист, он впервые стал лауреат...
4 декабря в Музее Победы прошла церемония посвящения в «витязи». В величественном Зале Славы музея с...
В возрасте 56 лет ушел из жизни актер театра и кино Александр Калашниченко. Об этом сообща...
10 декабря музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна» проведет вечер памяти народного арти...
Ролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix. ...
04.12.2022
03 декабря 2022 года Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением художественного руководителя и главного дирижера народного артиста РФ Валерия Полянского выступила на сцене Луганской академической филармонии.