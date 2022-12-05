В Московском Доме композиторов пройдет концерт-вечер памяти композитора Юрия Дунаева

Юрий Дунаев - автор вокальных, инструментальных, симфонических, вокально-симфонических и кантатно-ораториальных сочинений, среди которых ‒ кантата «Моя Россия», оратории «Русь» и «Светоч», «Былина о Святогоре», хоровой цикл «Восторг внезапный ум пленил» на стихи М.В. Ломоносова, вокально-хоровой цикл «Славянский триптих», хоровая поэтория «Река времён» на стихи Г.Р. Державина.

Его произведения были исполнены и записаны на Всесоюзном радио лучшими музыкальными коллективами страны, исполнялись на фестивалях «Московская осень», «Каспийские зори», «Золотая осень», «Огни магистрали», «Амурское понизовье». Его произведения звучали в центральных залах столицы, выпускались издательствами «Музыка» и «Советский композитор», исполнялись солистами Большого театра и Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Популярные песни «Говори мне о России», «Голос матери», «Одного тебя полюбила я», «Ходят, бродят чудеса», «Русская рубашка» звучали в исполнении известных певцов В. Трошина, Е. Шавриной, Н. Бабкиной, Н. Пашинской.

Фото: пресс-служба