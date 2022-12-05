В Музее Победы открылась выставка картин-победителей конкурса «На защите сердца Отчизны»

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Гостями вечера 3 декабря стали известные представители шоу-бизнеса, спорта, театра и кино: Александр...
Всех, кто придет 14 декабря в Государственный Кремлевский дворец, ждет настоящая «Зимняя сказка» от ...
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05.12.2022
«Рисунки посвящены подвигу московских ополченцев в битве за свой родной город, именно этот мотив стал главным сюжетом картин», - отмечают организаторы выставки.
На выставке представлены лучшие работы участников конкурса «На защите сердца Отчизны». Творческое состязание стартовало в сентябре 2022 года, а авторами работ стали ученики московских школ. Выставка продлится до 8 декабря и будет бесплатна для посетителей музея.
Выставка открыта с 10:00 до 22:00. Фойе кинозала Конев.
Фото: пресс-служба Музея Победы