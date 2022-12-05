В Музее Победы открылась выставка картин-победителей конкурса «На защите сердца Отчизны»

05.12.2022

В Музее Победы открылась выставка картин-победителей конкурса «На защите сердца Отчизны»

5 декабря в Музее Победы открылась художественная выставка детских рисунков «На защите сердца Отчизны». Мероприятие приурочено к годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой 5 декабря 1941 года.

«Рисунки посвящены подвигу московских ополченцев в битве за свой родной город, именно этот мотив стал главным сюжетом картин», - отмечают организаторы выставки.

На выставке представлены лучшие работы участников конкурса «На защите сердца Отчизны». Творческое состязание стартовало в сентябре 2022 года, а авторами работ стали ученики московских школ. Выставка продлится до 8 декабря и будет бесплатна для посетителей музея. 

Выставка открыта с 10:00 до 22:00. Фойе кинозала Конев.

Фото: пресс-служба Музея Победы