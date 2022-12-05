В Театре МДМ состоялась премьера спектакля нового оригинального мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой»

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и театральная компания «Бродвей Москва» представили новый оригинальный мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» по песням группы «Секрет».

Новый оригинальный мюзикл включает 21 хит легендарной группы «Секрет», из которых драматург Сергей Калужанов и режиссер-постановщик Михаил Миронов выстроили полную оптимизма и романтики историю о бесшабашной юности и головокружительной любви в Ленинграде 80-х — времени, когда воздух был наполнен предчувствием грядущих изменений в обществе. Слава по прозвищу Беспечный ездок и его друг Антон играют рок-н-ролл на квартирниках и промышляют продажей пластинок. Еще один их товарищ — Денис — готовится стать дипломатом, а его старшая сестра Кристина устраивает дома подпольные концерты и мечтает о собственной музыкальной передаче на Ленинградском телевидении. Однажды на крыше Слава встречает девушку по имени Алиса, и между ними вспыхивает чувство… Смогут ли Беспечный ездок и дочка профессора-историка быть вместе, и найдут ли Антон и Денис свою любовь?

«Ничего не бойся, я с тобой» — второй после мюзикла «Шахматы» совместный проект театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрия Богачева и МТС Live. Стратегическим партнером постановки стала «Плюс Студия», продюсерский центр сервисов «Яндекса».

Фото: пресс-служба