В Историческом музее состоится заключительное заседание организационного комитета

05.12.2022

В Историческом музее состоится заключительное заседание организационного комитета

Заключительное заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 150-летия Исторического музея состоится 7 декабря 2022 года под председательством Сергея Иванова, специального представителя президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В заседании примут участие министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, руководители федеральных министерств и ведомств, медиахолдингов, научных организаций, социально-ответственного бизнеса, представители Русской православной церкви.

Основными темами заседания оргкомитета, созданного в соответствии с указом президента РФ станет подведение итогов работы музея и планы развития крупнейшего музейного комплекса России. Алексей Левыкин, директор Исторического музея, выступит с докладом о реализации плана юбилейных мероприятий, достижениях музея и основных проблемах, решение которых требует поддержки государства.

Также в ходе заседания будет поднят вопрос о создании попечительского совета Исторического музея.

Перед началом заседания участники смогут ознакомиться с самыми ценными предметами, поступившими в фонды Исторического музея в юбилейный год. 

Фото: Pixabay