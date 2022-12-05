В Историческом музее состоится заключительное заседание организационного комитета

05.12.2022
Основными темами заседания оргкомитета, созданного в соответствии с указом президента РФ станет подведение итогов работы музея и планы развития крупнейшего музейного комплекса России. Алексей Левыкин, директор Исторического музея, выступит с докладом о реализации плана юбилейных мероприятий, достижениях музея и основных проблемах, решение которых требует поддержки государства.
Также в ходе заседания будет поднят вопрос о создании попечительского совета Исторического музея.
Перед началом заседания участники смогут ознакомиться с самыми ценными предметами, поступившими в фонды Исторического музея в юбилейный год.
Фото: Pixabay