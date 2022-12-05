Фильм «Елки 9» стал лидером кинопроката России в выходные

05.12.2022

Фильм «Елки 9» стал лидером кинопроката России в выходные

Фильм «Елки 9» стал лидером кинопроката в РФ, собрав в России и СНГ 124 млн рублей за выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 1 по 4 декабря.

Режиссерами фильма, вышедшего в прокат 1 декабря, стали Александра Лупашко и Сергей Наумов.

Кинокартина повествует истории нескольких героев, каждый из которых ожидает праздника и надеется на чудо. В итоге их судьбы переплетутся. Роли исполнили Федор Добронравов, Евгений Кулик, Алексей Серебряков, Ян Цапник, Елена Валюшкина и другие.

Новый фильм в первые три дня после премьеры заработал 80,6 миллиона рублей, а в субботу — 49,5 миллиона.

Выручка 3 декабря побила рекорд по дневным сборам со времени ухода голливудского кино с экранов российских кинотеатров.

Фото: Pixabay