«Пушкинская карта» будет доступна аспирантам новосибирских вузов с 2023 года

05.12.2022
Аспиранты вузов Новосибирской области смогут пользоваться Пушкинской картой с 2023 года. Об этом заявил на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Травников.
По данным пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области, на территории региона в проекте зарегистрировались уже почти 135 тыс. человек.
За год число пользователей выросло почти в четыре раза. Участвуют 87 организаций, продолжается работа по подключению кинотеатров и кинозалов.
В настоящий момент купить билеты по «Пушкинской карте» можно в 17 кинотеатрах Новосибирской области — не только в областном центре, но и в наукограде Кольцово, Болотном, Куйбышеве, Сузуне, Чанах и Тогучине.
Всероссийская программа «Пушкинская карта» была запущена 1 сентября 2021 года.
Фото: сайт Пушкинской карты