Автографы Ахматовой и Цветаевой «музейного уровня» продадут на аукционе

Аспиранты вузов Новосибирской области смогут пользоваться «Пушкинской картой» с 2023 года. Об этом з...
Организация «Литфонд» проведет благотворительный аукцион, получивший название «Бродский и его эпох...
День Кунсткамеры будет отмечаться 6 декабря, в связи с чем все желающие смогут посетить музей антроп...
9 декабря с 10:00 в Красноярской филармонии будет проходить решающий III тур Всероссийского музыкаль...
Почти 80 тысяч человек за год посмотрели масштабную экспозицию "Битва за Москву. Первая Победа!...
Аспиранты вузов Новосибирской области смогут пользоваться «Пушкинской картой» с 2023 года. Об этом з...
Организация «Литфонд» проведет благотворительный аукцион, получивший название «Бродский и его эпох...
День Кунсткамеры будет отмечаться 6 декабря, в связи с чем все желающие смогут посетить музей антроп...
9 декабря с 10:00 в Красноярской филармонии будет проходить решающий III тур Всероссийского музыкаль...
Почти 80 тысяч человек за год посмотрели масштабную экспозицию "Битва за Москву. Первая Победа!...
4 декабря, в преддверии Дня добровольца, в Музее Победы наградили лучших волонтеров. Дипломы были вр...
Престижную награду певцу принес его хит «Встанем». Как признался сам артист, он впервые стал лауреат...
4 декабря в Музее Победы прошла церемония посвящения в «витязи». В величественном Зале Славы музея с...
В возрасте 56 лет ушел из жизни актер театра и кино Александр Калашниченко. Об этом сообща...
10 декабря музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна» проведет вечер памяти народного арти...
Ролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix. ...
В бродвейском театре «Маркиз» будет поставлен мюзикл с песнями Бритни Спирс, информирует Variety. ...
3 декабря в филиале Музея Победы — Ржевском мемориале Советскому солдату прошла торжественная церемо...
3 декабря, в День Неизвестного солдата, у Музея Победы почтили память всех безымянных героев. Военно...
В образе предводителя орков предстанет британский актер Сэм Хэзелдайн, сообщил Deadline. ...
Кадры из первой ленты пятой фазы киновселенной Marvel представили на Comic Con в Бразилии и опубли...
Выступление артиста прошло в Ледовом дворце в честь его 60-летия. О напряженной атмосфере мероприяти...
За один вечер в столичном кинотеатре представят все пять эпизодов третьего сезона, выпущенного под...
Заслуженный деятель искусств РФ скончался утром 3 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе форум...
04.12.2022