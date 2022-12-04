Автографы Ахматовой и Цветаевой «музейного уровня» продадут на аукционе

04.12.2022

Автографы Ахматовой и Цветаевой «музейного уровня» продадут на аукционе

Организация «Литфонд» проведет благотворительный аукцион, получивший название «Бродский и его эпоха». Об этом сообщает издание «Невские новости».

Мероприятие пройдет 8 декабря в стенах музея, посвященного поэту, в Санкт-Петербурге. Все вырученные средства передадут Музею Бродского.

Одним из лотов на аукционе стала машинопись поэта с рисунком из письма Татьяне Румянцевой.

Помимо вещей самого Бродского, среди лотов появились и предметы, некогда принадлежавшие его друзьям и коллегам по творческой деятельности. В частности, на сайте «Литфонда» принимают ставки на развернутый автограф Марины Цветаевой.

Другим экземпляром является рукописный перевод поэмы «Призывание души» автора Цюй-Юань. Он был выполнен поэтессой Анной Ахматовой. 

Фото: Pixabay