Финал Всероссийского музыкального конкурса пройдет в Красноярске

А уже в 19:00 на сцене Большого зала Филармонии состоитсялауреатов Всероссийского музыкального конкурса и победителей знаменитого Международного конкурса имени П. И. Чайковского: Юлии Маточкиной (меццо-сопрано), Нарека Ахназаряна (виолончель) и Гайка Казазяна (скрипка). В гала-концерте принимает участие легендарный ГАСО имени Е. Ф. Светланова, дирижер – лауреат Первого международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени Сергея Рахманинова Иван Никифорчин.