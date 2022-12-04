Около 80 тысяч человек за год посетили экспозицию "Битва за Москву. Первая Победа!"

«При создании этой экспозиции мы старались добиться полной достоверности. Чтобы гости в буквальном смысле ощутили себя в Москве 1941-го, прошли вместе с москвичами все испытания и прочувствовали радость первой, решающей Победы. Это особенно важно для юных посетителей. Ведь именно в этом наша миссия как главного военно-исторического музея страны - сохранить историческую правду и передать знания о событиях тех лет молодому поколению. И мы рады, что среди участников экскурсий очень много школьников», - отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Всего за год по экспозиции было проведено более 5 тысяч экскурсий. Благодаря исторически достоверным декорациям, фильмам-реконструкциям, проекциям, элементам иммерсивного театра посетители "погружались" в события прошлого. Они переносились в один из самых тяжелых для столицы периодов Великой Отечественной войны и вместе с москвичами "преодолевали" все испытания – от объявления войны до знаменательного контрнаступления Красной Армии.

Иммерсивная программа по экспозиции не оставляла никого равнодушным. Экскурсанты оказывались на московской улице после одной из первых бомбежек, были участниками создания линии обороны столицы, узнавали, как тушили зажигательные авиабомбы и устанавливали аэростаты заграждения, по сигналу воздушной тревоги спускались в метро, были очевидцами начала советского контрнаступления под Москвой.

В экспозиции "Битва за Москву. Первая Победа!" на площади 1200 квадратных метров воссоздана столица 1940-х годов. В экспозицию вошли около 1,5 тысяч раритетов из фондов Музея Победы. В информационных экранах представлены воспоминания участников сражений, фотографии, документы и статистические сведения. Проект был подготовлен Музеем Победы совместно с Департаментом культуры города Москвы, Государственным музеем обороны Москвы и Институтом военной истории Министерства обороны РФ. Среди первых посетителей музейного пространства были мэр Москвы Сергей Собянин и 99-летний фронтовик, участник обороны столицы Василий Коровкин.

Фото: пресс-служба Музея Победы