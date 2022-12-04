В Музее Победы наградили лучших волонтеров

"Всего за время работы Волонтерского центра Музея Победы добровольцами стали свыше 1,5 тысяч человек. Это школьники, студенты и серебряные волонтеры. Они проявили себя как настоящие друзья музея", - отметили организаторы.

На импровизированной сцене в Зале Полководцев наградили волонтеров, которые не только помогают гостям Музея Победы, но и сами всегда готовы стать активными участниками мероприятий - петь, танцевать, проходить квесты и мастер-классы.

"Мой путь в волонтерской деятельности начался в декабре 2021 года, когда я нашла на портале Добро.ру мероприятия Музея Победы и зарегестрировалась на них. Придя в музей, я была очень замкнутым человеком, но буквально после нескольких мероприятий я научилась легко общаться с людьми. А со временем, набравшись опыта, я стала тим-лидером и уже сама помогала и руководила другими волонтерами. Я ни капли не жалею, что однажды пришла сюда. Музей стал для меня вторым домом!" - рассказала тим-лидер волонтеров Мария Евтихова.

В этот день музейные добровольцы подарили гостям музея красочные музыкальные номера, а также сами смогли побывать на показах «Доброе кино».

Фото: пресс-слжуба Музея Победы